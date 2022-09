LIVE Musetti-Ivashka 4-6 6-3 2-6 1-2, US Open 2022 in DIRETTA: controbreak immediato del bielorusso nel quarto set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 1-2 Servizio a zero e break confermato da Ivashka. 40-0 Scappa via il rovescio dell’italiano. 30-0 CHE RECUPERO CON LA VOLÉE DI DIRITTO DA PARTE DI Ivashka 15-0 In rete il recupero di diritto del toscano. 1-1 controbreak PER Ivashka! Troppo demoralizzato il classe 2002 che non trova la prima. 15-40 DUE PALLE BREAK PER Ivashka! 15-30 Troppi errori per il classe 2002 in uscita dal servizio. 15-15 Doppio fallo di Musetti. 15-0 Servizio e diritto del classe 2002. 1-0 BREAK immediato DI LORENZO Musetti 40-AD PALLA BREAK PER Musetti 40-40 SI VOLA IN PARITÀ 40-30 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 1-2 Servizio a zero e break confermato da. 40-0 Scappa via il rovescio dell’italiano. 30-0 CHE RECUPERO CON LA VOLÉE DI DIRITTO DA PARTE DI15-0 In rete il recupero di diritto del toscano. 1-1PER! Troppo demoralizzato il classe 2002 che non trova la prima. 15-40 DUE PALLE BREAK PER! 15-30 Troppi errori per il classe 2002 in uscita dal servizio. 15-15 Doppio fallo di. 15-0 Servizio e diritto del classe 2002. 1-0 BREAKDI LORENZO40-AD PALLA BREAK PER40-40 SI VOLA IN PARITÀ 40-30 ...

loretskhelia : @itsdjana Non sto guardando la partita: visto il tweet Apro atp live Controbreak Lorenzo musetti il prevedibile - MatteoCarini : @Eurosport_IT @Eurosport_IT confidiamo tutti che #musetti ce la faccia. intanto: ci consigliereste un sito che tras… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Ivashka 4-6 6-3 0-2 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ivashka #terzo #turno… - zazoomblog : LIVE Musetti-Ivashka 4-6 6-3 1-4 US Open 2022 in DIRETTA: il bielorusso è avanti di un break nel terzo set -… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Ivashka 4-6 6-3 0-0 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ivashka #terzo #turno… -