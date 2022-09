LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 7-6 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro in avvio di terzo set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In ritardo su questo dritto l’azzurro. 3-1 Game Berrettini. Con il tredicesimo ACE Matteo tiene agevolmente la battuta. 40-0 ACE Berrettini, il dodicesimo. 30-0 In corridoio il passante di rovescio di Davidovich. 15-0 Servizio vincente Berrettini. 1-2 Game Davidovich Fokina. Fuori la risposta di dritto dell’azzurro, che dopo il cambio di campo servirà per confermare nuovamente il break. AD-40 Buon angolo trovato con il dritto da Davidovich. 40-40 Di pochissimo larga la risposta di Berrettini. 40-AD Palla del doppio break Berrettini. Termina in rete il rovescio in uscita dal servizio dello spagnolo. 40-40 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 In ritardo su questo dritto l’azzurro. 3-1 Game. Con il tredicesimo ACE Matteo tiene agevolmente la battuta. 40-0 ACE, il dodicesimo. 30-0 In corridoio il passante di rovescio di. 15-0 Servizio vincente. 1-2 Game. Fuori la risposta di dritto, che dopo il cambio di campo servirà per confermare nuovamente il. AD-40 Buon angolo trovato con il dritto da. 40-40 Di pochissimo larga la risposta di. 40-AD Palla del doppio. Termina in rete il rovescio in uscita dal servizio dello spagnolo. 40-40 ...

