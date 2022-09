LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 3-6 6-6, US Open 2022 in DIRETTA: sarà il tiebreak a decidere il secondo set (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Minibreak Berrettini! Matteo tira fortissimo con il dritto e conquista il minibreak. Si cambia campo. 3-2 Berrettini. Un altro dritto solido giocato dal romano. 2-2 Se ne va il disperato tentativo di recupero dello spagnolo. 2-1 Davidovich. Non controlla il dritto Matteo. 1-1 Brutto errore con il dritto dell’azzurro. 1-0 Berrettini. Servizio e dritto. 6-6 Game Davidovich Fokina. Lungo il recupero di Berrettini, si va al tiebreak. 40-15 Che punto dello spagnolo, che piazza il passante di rovescio sullo smash arpionato da Matteo. 30-15 Corto il dritto dell’azzurro, ne approfitta subito Davidovich. 15-15 Arriva un gratuito con il dritto da parte di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Minibreak! Matteo tira fortissimo con il dritto e conquista il minibreak. Si cambia campo. 3-2. Un altro dritto solido giocato dal romano. 2-2 Se ne va il disperato tentativo di recupero dello spagnolo. 2-1. Non controlla il dritto Matteo. 1-1 Brutto errore con il dritto dell’azzurro. 1-0. Servizio e dritto. 6-6 Game. Lungo il recupero di, si va al. 40-15 Che punto dello spagnolo, che piazza il passante di rovescio sullo smash arpionato da Matteo. 30-15 Corto il dritto dell’azzurro, ne approfitta subito. 15-15 Arriva un gratuito con il dritto da parte di ...

