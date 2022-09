La minaccia di Mosca: "Per colpa dell'Occidente è in arrivo una tempesta globale" (Di domenica 4 settembre 2022) Sta iniziando una "grande tempesta globale" a causa delle azioni dell'Occidente. E' la previsione minacciosa del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, espressa in un'intervista all'agenzia di stampa russa Tass. "Per molti versi ci sono ragioni... Leggi su europa.today (Di domenica 4 settembre 2022) Sta iniziando una "grande" a causae azioni. E' la previsione minacciosa del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, espressa in un'intervista all'agenzia di stampa russa Tass. "Per molti versi ci sono ragioni...

