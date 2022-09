Formazioni ufficiali Cremonese Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di domenica 4 settembre 2022) Ledimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rojerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Probabili formazioni Cremonese – Sassuolo – Allo stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena il match delle 12:30: Cremonese – Sassuolo, entrambe le squadre sono alla ricerca di punti che possono alim ...