Elezioni 2022, Follini: “Meloni tra richieste alleati e principio realtà” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Giorno dopo giorno, sondaggio dopo sondaggio, la sfida elettorale sembra volgere a favore di Giorgia Meloni e della sua destra. Naturalmente le previsioni possono sempre essere capovolte, e la montagna di indecisi potrà magari condurre verso esiti sorprendenti. Ma il trend di queste settimane sembra piuttosto tendere a consolidarsi fino a delineare un vero e proprio mandato a favore di Fdi e della sua leader. Staremo a vedere. Nel frattempo però la Meloni farebbe bene a considerare che ogni ondata politica di questi tempi prevede anche il suo riflusso. E che quelle forze politiche che per un attimo sembravano in cima alle preferenze degli elettori si sono ritrovate poi di lì a poco a fare i conti con una discreta quantità di difficoltà e delusioni. Quasi a evocare una fiducia a termine -e anche piuttosto breve. Andò così al MoVimento ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Giorno dopo giorno, sondaggio dopo sondaggio, la sfida elettorale sembra volgere a favore di Giorgiae della sua destra. Naturalmente le previsioni possono sempre essere capovolte, e la montagna di indecisi potrà magari condurre verso esiti sorprendenti. Ma il trend di queste settimane sembra piuttosto tendere a consolidarsi fino a delineare un vero e proprio mandato a favore di Fdi e della sua leader. Staremo a vedere. Nel frattempo però lafarebbe bene a considerare che ogni ondata politica di questi tempi prevede anche il suo riflusso. E che quelle forze politiche che per un attimo sembravano in cima alle preferenze degli elettori si sono ritrovate poi di lì a poco a fare i conti con una discreta quantità di difficoltà e delusioni. Quasi a evocare una fiducia a termine -e anche piuttosto breve. Andò così al MoVimento ...

