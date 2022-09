“È da Ufficio Indagini!” – Bargiggia non ci sta | l’attacco a Sarri

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 settembre 2022) Siamo solo alla quinta giornata, ma non per questo le polemiche si fanno meno intense. Gli strascichi lasciati da Lazio-Napoli erano già evidenti ieri sera, tuttavia è nella giornata di oggi che si sono ulteriormente inasprite. È infatti arrivata una nota ufficiale della Lazio, in cui la società biancoceleste si dichiarava decisamente insoddisfatta dell’operato arbitrale. Questo è solo un estratto (qui la nota completa): “Sul risultato di ieri pesano anche episodi che riguardano la direzione di gara. In primis, la scelta dell’arbitro di non concedere il calcio di rigore per una gomitata a Lazzari in area di rigore“. Mario Rui LazzariAnche Patric, difensore della Lazio, non si è risparmiato, scagliandosi per lo stesso motivo contro il direttore di gara Sozza, reo a suo dire di non essere nemmeno andato a consultare il VAR. Chi sembra invece pensarla diversamente è il noto ...