"Dacci subito dieci euro". E i tunisini lo accoltellano (Di domenica 4 settembre 2022) Un 48enne è stato accoltellato a Bologna da tre tunisini per non aver dato loro dieci euro: l'uomo è ricoverato in ospedale, i carabinieri stanno indagando e non escludono la pista che porta a un regolamento di conti, mentre i residenti chiedono più sicurezza Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Un 48enne è stato accoltellato a Bologna da treper non aver dato loro: l'uomo è ricoverato in ospedale, i carabinieri stanno indagando e non escludono la pista che porta a un regolamento di conti, mentre i residenti chiedono più sicurezza

