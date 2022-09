Crialese a Venezia 2022 col suo film più intimo | “L’Immensità non è questione di genere”

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) “Sognavo un giorno di essere abbastanza maturo per poter raccontare questa storia, con la consapevolezza del giusto linguaggio. A 30 anni non sarei riuscito a rappresentare certe cose, adesso ho tentato e sono contento di quello che ho fatto. Mi sono concesso una libertà espressiva, non propriamente di rivelazione, che fa seguito a delle scelte consapevoli di affrontare ciò che mi sta più a cuore: il tema della libertà”. Emanueletorna in concorso aundici anni dopo Terraferma (che gli valse il Premio Speciale della Giuria), undici anni dopo, di fatto, il suo ultimo, e lo fa con, “ilche inseguo da sempre, è sempre stato ‘il mio prossimo’, ma ogni volta lasciava il posto a un’altra storia, come ...

Una trama che, come ha rivelato l'autore stesso, rispecchia la sua vita: Emanueleha fatto coming out come uomo trans proprio a, rivelandolo per la prima volta nel corso di un' ...... protagonista di The Son , Penelope Cruz (qui la nostra intervista all'attrice) , che è in L'immensità di Emanuele(che ha fatto coming out proprio a questa, rivelando di essere ...Adri non si riconosce nel suo corpo di ragazzina. La madre, Clara, è intrappolata in un matrimonio senza amore. Insieme si fanno forza. Anche con l'aiuto di Raffaella Carrà e Patty Pravo, presenze riv ...Il regista parte dall’esperienza personale per mostrare il punto di vista di una ragazzina che si sente maschio. Non un film sull’identità di genere ma sulla volontà di "partorire" se stessi ...