Caressa: “Inter è ora di cambiare la difesa. Contro il Bayern…” (Di domenica 4 settembre 2022) Fabio Caressa dagli studi dell’emittente televisivo consiglia ai nerazzurri di cambiare sistema di gioco: ”È arrivato il momento per l’Inter di cambiare la difesa e di giocare a quattro.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 4 settembre 2022) Fabiodagli studi dell’emittente televisivo consiglia ai nerazzurri disistema di gioco: ”È arrivato il momento per l’dilae di giocare a quattro....

Pall_Gonfiato : #Caressa e i consiglia #Inzaghi in vista di #inter #BayernMonaco #ChampionsLeague #UEFA - EnricomariaSala : @it_inter Caressa lasciamo perdere. A parte che non è il momento giusto, poi come giochi? 433 4231 4312? Con i gioc… - _marcobianchi_ : @it_inter Caressa scollegato dal mondo reale - MattyInterista : Bergomi sull'Inter: 'Deve ritrovare subito compattezza, il Bayern Monaco ha giocatori veloci' Caressa: 'Ho la mia… - lellicla : @it_inter Caressa, vai a fa i dolci co’ tu moglie! -