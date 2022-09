Barbara Alberti: “Basta con la storia del sesso a 80 anni. Due vecchi corpi congiunti non evocano l’erotismo ma la morte” (Di domenica 4 settembre 2022) “L’immagine di due vecchi corpi congiunti non evoca l’erotismo, evoca la morte“. È lapidaria Barbara Alberti nel dire, in un’accorata intervista al Corriere della Sera, cosa pensa dell’amore e soprattutto del sesso tra “over”, ovvero tra persone anziane. “Non se ne può più. Il problema è che da anni non siamo più poveri cristi ma consumatori. Bisogna consumare tutto: cibo, moda, sesso. E siccome da un po’ si sono accorti che noi vecchi abbiamo tempo e — mediamente — più soldi: ecco allora che cercano di convincerci a scopare. Poi, per carità, succede di tutto. Un tempo avevamo due vecchini vicini di casa che noi credevamo in limine mortis, ma poi abbiamo scoperto che lo facevano tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “L’immagine di duenon evoca, evoca la“. È lapidarianel dire, in un’accorata intervista al Corriere della Sera, cosa pensa dell’amore e soprattutto deltra “over”, ovvero tra persone anziane. “Non se ne può più. Il problema è che danon siamo più poveri cristi ma consumatori. Bisogna consumare tutto: cibo, moda,. E siccome da un po’ si sono accorti che noiabbiamo tempo e — mediamente — più soldi: ecco allora che cercano di convincerci a scopare. Poi, per carità, succede di tutto. Un tempo avevamo dueni vicini di casa che noi credevamo in limine mortis, ma poi abbiamo scoperto che lo facevano tutti ...

