Vlahovic in panchina, una scelta incomprensibile. Il turnover è un'altra cosa... (Di sabato 3 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

officialmaz : Terzo pareggio su 5 per #Allegri. In #FiorentinaJuventus a meritare sarebbero i viola. Focalizzarsi su decisioni a… - Gazzetta_it : Vlahovic in panchina, una scelta incomprensibile. Il turnover è un’altra cosa... Lo spunto di Alessandro Vocalelli… - forumJuventus : #FiorentinaJuve, oggi ore 15. Formazione GdS: 'Allegri sceglie il 4-3-3 con Di Maria, Milik e Kostic in attacco. Vl… - courtoismuso : Ma dov’è la società quando “l’allenatore” fa queste dichiarazioni? Agnelli dove sei? Allegri, allenatore della Juve… - RicciGianm : @gabripuggioni28 Ma Vlahovic in panchina perché infortunato ? Non credo scelta tecnica -