Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri cerca ancora Ida Platano: la reazione inaspettata di lei (Di sabato 3 settembre 2022) Riccardo Guarnieri cerca ancora Ida Platano: questa l’indiscrezione clamorosa dopo le parole di lui a fine della scorsa stagione di Uomini e Donne. Ecco la reazione inaspettata della parrucchiera bresciana. La stagione di Uomini e Donne si era chiusa con alcune pesanti dichiarazioni di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano: “Io non sono più innamorato come L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 settembre 2022)Ida: questa l’indiscrezione clamorosa dopo le parole di lui a fine della scorsa stagione di. Ecco ladella parrucchiera bresciana. La stagione disi era chiusa con alcune pesanti dichiarazioni diad Ida: “Io non sono più innamorato come L'articolo proviene da Inews24.it.

_arianna : Troppo facile farle notare che lei rimane muta, mutissima quando le donne sono vittime dell'odio e della violenza d… - pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - pfmajorino : Ma le donne e gli uomini di #Lampedusa che diavolo han fatto di male per avere il #Capitone sempre tra i piedi? - zazoomblog : Uomini e Donne scoppia lo scandalo a pochi giorni dall’inizio: la segnalazione lascia tutti a bocca aperta -… - bimbadiZarate : @marbellapelato non tutte le donne sono uguali (fortunatamente) poi magari la 'matta' di turno la trovi ma non ti p… -