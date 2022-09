UEFA: 4 squadre italiane multate per non aver rispettato il requisito del pareggio di bilancio. (Di sabato 3 settembre 2022) L’UEFA ha preso in queste ultime ore importanti provvedimenti contro otto club europei per non aver rispettato il requisito del pareggio di bilancio. Tra queste otto squadre sono ben quattro quelle italiane che dovranno pagare una multa salata. Si tratta nello specifico di Roma, Juventus, Milan e Inter. Le otto squadre europee che non rientrano nei requisiti indicati dall’UEFA – riporta la nota – sono “AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Be?ikta? JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA)”. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 3 settembre 2022) L’ha preso in queste ultime ore importanti provvedimenti contro otto club europei per nonildeldi. Tra queste ottosono ben quattro quelleche dovranno pagare una multa salata. Si tratta nello specifico di Roma, Juventus, Milan e Inter. Le ottoeuropee che non rientrano nei requisiti indicati dall’– riporta la nota – sono “AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Be?ikta? JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA)”.

