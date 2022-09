Tutti in ansia per Arisa | cos’è successo davvero alla cantante e come sta adesso?

(Di sabato 3 settembre 2022)inrme edper, laha annullato un concerto e di sarebbe sottoposta ad un intervento d’urgenza… ma cosa è? Sono giorni di profonda apprensione per i fan di, dato che lasi è vista costretta ad annullare un concerto che era già fissato da tempo, eppure dal momento in cui è arrivata la comunicazione ufficiale è calato il silenzio sulla vita dell’artista e nessuno sembrerebbe sapere cosa si. Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore, infatti, troviamo nuovamentee le informazioni che sono state diffuse sul suo conto. La domanda che...

sha1779 : @rossoneropuro Ogni volta così Crampi allo stomaco Ansia Tachicardia E poi giù tutti i cristi... Ti sono vicina ?? - wakemeupfrom : RT @sonopsicolabile: ma su twitter abbiamo tutti problemi di ansia/rabbia/paranoie o è una mia impressione - Emma64047252 : RT @sonopsicolabile: ma su twitter abbiamo tutti problemi di ansia/rabbia/paranoie o è una mia impressione - giovygio021d_e : RT @sonopsicolabile: ma su twitter abbiamo tutti problemi di ansia/rabbia/paranoie o è una mia impressione - n4void : RT @sonopsicolabile: ma su twitter abbiamo tutti problemi di ansia/rabbia/paranoie o è una mia impressione -

Sanità Informazione

... lancia ora un appello alla Sapienza di Roma e alla Farnesina perché garantiscano "gli ... L', però, rimane per il destino di molti di questi favolosi reperti, tra cui migliaia di tavolette, ...Ma cosa Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke vuole diventare Ceo, Wyatt inper sua madre ...della sua adorata mammina o cercherà di farla ragionare Beautiful va in onda su Canale 5i ... Stress e ansia sul lavoro Arriva il terapeuta aziendale, ma «meglio prevenire che curare In arrivo 900 nuovi posti di lavoro grazie al nuovo bando di concorso pubblico dell’Agenzia delle Entrate: i requisiti e la procedura per presentare domanda.Le anticipazioni di Un posto al sole del 9 settembre: una e-mail rischia di fare vacillare il rapporto fra Maria e Roberto, Nunzio cerca Chiara ...