Spalletti: «È in queste gare che si vedono i watt che hai addosso e la luce che fai» (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria conquistata all’Olimpico contro la Lazio Sulla gara «Oggi sono soddisfattissimo perché abbiamo giocato una partita di spessore contro una squadra di spessore. È in queste gare che si vedono i watt che hai addosso e la luce che fai. Al di là dei primi minuti poi abbiamo aggiustato qualche misura e hanno fatto una grande partita» Anche i nuovi stasera si sono comportati bene «Stasera hanno fatto molto bene perché hanno trovato sempre le misure contro una Lazio che ha grande qualità nel palleggiare. E poi si è tirata fuori la personalità e il carattere che abbiamo, solo che ogni tanto ci perdiamo per pigrizia in delle banalità. però la squadra ha fatto molto bene tutto, magari ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria conquistata all’Olimpico contro la Lazio Sulla gara «Oggi sono soddisfattissimo perché abbiamo giocato una partita di spessore contro una squadra di spessore. È inche siche haie lache fai. Al di là dei primi minuti poi abbiamo aggiustato qualche misura e hanno fatto una grande partita» Anche i nuovi stasera si sono comportati bene «Stasera hanno fatto molto bene perché hanno trovato sempre le misure contro una Lazio che ha grande qualità nel palleggiare. E poi si è tirata fuori la personalità e il carattere che abbiamo, solo che ogni tanto ci perdiamo per pigrizia in delle banalità. però la squadra ha fatto molto bene tutto, magari ...

MaxSergio72 : #Spalletti: 'Sono soddisfattissimo. Abbiamo giocato una partita di livello contro una squadra di spessore. In quest… - napolista : Spalletti a Dazn: «#Kvara gioca al posto di #Insigne che era uno che sapeva palleggiare in fase di possesso. Lui ne… - arcoll86 : RT @DanieleBibo: Dopo lo schiaffo condito da insulti del tifoso a Spalletti, oggi abbiamo assistito a gente, come questo fenomeno in foto,… - FabioMencocco : Per ribaltare questa partita ci volevano due ???? enormi. Quelle che #Kim e #Kvaratskhelia hanno rifilato a Provedel.… - DanieleBibo : Dopo lo schiaffo condito da insulti del tifoso a Spalletti, oggi abbiamo assistito a gente, come questo fenomeno in… -