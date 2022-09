Serie B | pareggio spettacolare tra Genoa e Parma | 3-3

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 settembre 2022) Grande spettacolo nel big match diB tra: tanti gol e finisce in parità con tre reti a testa Finisce in parità il big match diB tra. Tre gol per parte, con i grifoni che aprono le danze con Frendrup. Ilrisponde con Inglese e Mihaila e ribalta il risultato, ma a fine del primo tempo Hefti trova il 2-2. Nella ripresa Coda dal dischetto porta avanti ile negli ultimi minuti arriva ildi Estevez. Vittoria netta e primo posto in solitaria invece per la Reggina, che stende il Palermo nel derby dello stretto con un netto 3-0. Reti di Fabbian, Menez e Liotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.