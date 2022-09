Sanità nei programmi elettorali, Locati: “Meno burocrazia e la professione del medico di base va resa più attrattiva” (Di sabato 3 settembre 2022) Continua a far discutere l’appello lanciato su Bergamonews dal presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo Guido Marinoni, che aveva sollecitato la politica a mettere al centro della campagna elettorale il tema sanitario, fino a quel momento poco discusso. Dopo le repliche ricevute dal Partito Democratico con Elena Carnevali e dal consigliere di Azione Niccolò Carretta, arriva anche la posizione di Italexit, con la capolista alla Camera nella circoscrizione di Bergamo Consuelo Locati. “La Sanità per il nostro partito è un punto fondamentale del programma” spiega l’avvocato, nota per essere a capo del pool di legali impegnati nella causa civile di 500 famiglie che hanno perso i loro cari per Covid-19. “La professione sanitaria in particolare riferita alla Medicina Generale è diventa con gli anni poco attrattiva – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Continua a far discutere l’appello lanciato su Bergamonews dal presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo Guido Marinoni, che aveva sollecitato la politica a mettere al centro della campagna elettorale il tema sanitario, fino a quel momento poco discusso. Dopo le repliche ricevute dal Partito Democratico con Elena Carnevali e dal consigliere di Azione Niccolò Carretta, arriva anche la posizione di Italexit, con la capolista alla Camera nella circoscrizione di Bergamo Consuelo. “Laper il nostro partito è un punto fondamentale del programma” spiega l’avvocato, nota per essere a capo del pool di legali impegnati nella causa civile di 500 famiglie che hanno perso i loro cari per Covid-19. “Lasanitaria in particolare riferita alla Medicina Generale è diventa con gli anni poco– ...

