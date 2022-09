Omicidio Dalla Chiesa | quarant' anni fa la morte del generale che sfidò la mafia

palermo24h : Anniversario omicidio Dalla Chiesa: tante iniziative a Palermo per non dimenticare - MgraziaT : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 40^ anniversario dell’omicidio del Generale #CarloAlbertoDallaChiesa. Distintosi nella lotta al terror… - Tp24it : Dalla Chiesa, 40 anni fa l'omicidio del Generale lasciato solo a combattere la mafia - gfd_anna : RT @zerozeronewsIT: #DallaChiesa e le inconfessabili verità dietro l’agguato di via Carini. A 14610 giorni dal delitto emerge la constatazi… - palermo24h : Dalla Chiesa, 40 anni fa l’omicidio del Generale lasciato solo a combattere la mafia -

RaiNews

Salvatore Lupo, storico, professore universitario, studioso di vicende di mafia, illumina il contesto con la sua analisi: "L'Chiesa si verificò mentre era in corso il boom del ...Il 3 settembre del 1982 a Palermo, in via Isidoro Carini, la mafia uccideva il generale dei carabinieri e prefetto di Palermo Carlo AlbertoChiesa, trucidato insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico ... 40 anni fa, l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le ombre sulla strage di mafia Ma ora c’è un fascicolo per omicidio volontario aperto dal pm Emanuele Marchisio. E c’è un’indagata, la trentenne ucraina che abita in provincia di Bergamo e che da un mese e mezzo le ...Il 3 settembre del 1982 a Palermo, in via Isidoro Carini, la mafia uccideva il generale dei carabinieri e prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, trucidato insieme alla moglie Emanuela Setti C ...