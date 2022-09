Napoli, ansia per Lozano: si teme la frattura dello zigomo (Di sabato 3 settembre 2022) Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Hirving Lozano, uscito nel recupero del primo tempo di Lazio-Napoli per il duro scontro testa contro... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Hirving, uscito nel recupero del primo tempo di Lazio-per il duro scontro testa contro...

St4tlerWaldorf : Il 7/09: - Ricomincia la scuola - Torno dalla mia nutrizionista - Napoli-Liverpool La prossima volta differenziare… - Luxgraph : Volley - Italia, non avere l'ansia da Cuba - MargheTommo : @MarcoMoriniTW Ste cose random mi mettono ansia. Non ho mai avuto, come diciamo a Napoli, 'chesta ciort'. Vabbè rag… - Luxgraph : Juve, poca ansia per le sanzioni Uefa. Il club continua così - silvye6879 : @guidolino68 @che_ansia_ Oggi stavano andando a Napoli Jessy, Lulu e Alizee, solo che si è ribaltato un camion sull… -