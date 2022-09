Mostra del Cinema di Venezia 2022, Codacons: record di stroncature da parte del pubblico (Di sabato 3 settembre 2022) Nello spazio chiamato 'ridateci i soldi' allestito dal Codacons gli spettatori hanno bocciato i film italiani e criticato pesantemente Rocío Muñoz Morales e i giornalisti Cinematografici. E' già record di visitatori allo spazio "Ridateci i soldi" gestito da Gianni Ippoliti e allestito al Lido dal Codacons: si tratta di un muro dove gli spettatori dei film proiettati alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 possono lasciare commenti e giudizi sul festival, criticando film, registi o anche l'intera organizzazione. "A pochi giorni dall'avvio della kermesse, i film italiani in concorso sono quelli che hanno ricevute le stroncature più feroci", ha spiegato il Codacons. "C'è chi segnala come la qualità dei nostri film sia ... Leggi su movieplayer (Di sabato 3 settembre 2022) Nello spazio chiamato 'ridateci i soldi' allestito dalgli spettatori hanno bocciato i film italiani e criticato pesantemente Rocío Muñoz Morales e i giornalistitografici. E' giàdi visitatori allo spazio "Ridateci i soldi" gestito da Gianni Ippoliti e allestito al Lido dal: si tratta di un muro dove gli spettatori dei film proiettati alladeldipossono lasciare commenti e giudizi sul festival, criticando film, registi o anche l'intera organizzazione. "A pochi giorni dall'avvio della kermesse, i film italiani in concorso sono quelli che hanno ricevute lepiù feroci", ha spiegato il. "C'è chi segnala come la qualità dei nostri film sia ...

