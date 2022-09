Maltempo: in arrivo piogge e temporali al Centro - Sud (Di sabato 3 settembre 2022) Dalle prime ore di domani temporali sono previsti su Toscana Centro - meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Dalle prime ore di domanisono previsti su Toscana- meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, ...

