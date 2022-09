LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 40 km (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 14.22 Craddock rientra sui tre battistrada. Il gruppo si trova ora a 18”. 14.20 Allunga Lawson Craddock (Team BikeExchange – Jayco). 14.18 Il gruppo si sta avvicinando sempre più ai tre fuggitivi. 14.16 Hanno provato a prendere il largo anche Esteban Chaves e Mark Padun, ma i due corridori dell’EF Education-EasyPost sono stati subito ripresi. 14.13 I tre di testa hanno ora 23” di vantaggio. 14.10 Insieme a De Gendt ci sono Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) e Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan Team). 14.06 Prova a ripartire Thomas De Gendt (Lotto Soudal). 14.03 Foratura per ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima14.22 Craddock rientra sui tre battistrada. Ilsi trova ora a 18”. 14.20 Allunga Lawson Craddock (Team BikeExchange – Jayco). 14.18 Ilsi sta avvicinando sempre più ai tre fuggitivi. 14.16 Hanno provato a prendere il largo anche Esteban Chaves e Mark Padun, ma i due corridori dell’EF Education-EasyPost sono stati subito ripresi. 14.13 I tre di testa hanno ora 23” di vantaggio. 14.10 Insieme a De Gendt ci sono Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) e Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan Team). 14.06 Prova a ripartire Thomas De Gendt (Lotto Soudal). 14.03 Foratura per ...

