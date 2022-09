Joe Barone: «Ci serve una vittoria perché giochiamo in caso» (Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Fiorentina-Juventus. Ecco le parole del dg della Fiorentina: DIFFICOLTA’ NEL FARE GOL – «Direi di no. Creiamo tanto gioco, abbiamo un’identità precisa. Abbiamo statistiche alte sul sistema di gioco, poi ovviamente quando arrivi davanti alla porta conta la tecnica. Ma non siamo preoccupati, oggi dobbiamo fare una grande partita. Per noi non sarà mai come tutte le altre». VLAHOVIC – «Non ci pensiamo mai, ormai è il passato, è un avversario. Si va avanti, poi se non è nei titolari non ci pensiamo, noi facciamo la nostra partita. Ci serve una vittoria perchè giochiamo in casa». JOVIC – «Direi che qualsiasi attaccante ha bisogno di fiducia, di conoscere il sistema di gioco. Ha fatto tutto il ritiro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) . Le parole del direttore generale della Fiorentina Joeha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Fiorentina-Juventus. Ecco le parole del dg della Fiorentina: DIFFICOLTA’ NEL FARE GOL – «Direi di no. Creiamo tanto gioco, abbiamo un’identità precisa. Abbiamo statistiche alte sul sistema di gioco, poi ovviamente quando arrivi davanti alla porta conta la tecnica. Ma non siamo preoccupati, oggi dobbiamo fare una grande partita. Per noi non sarà mai come tutte le altre». VLAHOVIC – «Non ci pensiamo mai, ormai è il passato, è un avversario. Si va avanti, poi se non è nei titolari non ci pensiamo, noi facciamo la nostra partita. Ciunaperchèin casa». JOVIC – «Direi che qualsiasi attaccante ha bisogno di fiducia, di conoscere il sistema di gioco. Ha fatto tutto il ritiro ...

