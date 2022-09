Inter beffato dal Milan: la stoccata di Pioli punge i nerazzurri (Di sabato 3 settembre 2022) Il Milan ha vinto uno dei derby più belli degli ultimi anni contro l’Inter di Inzaghi. Decide uno straordinario Rafa Leao, autore di due gol. Nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata il Milan ha vinto 3 a 2 contro l’Inter in uno dei derby di Milano più piacevoli ed effervescenti degli ultimi anni. Colpi di scena, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 settembre 2022) Ilha vinto uno dei derby più belli degli ultimi anni contro l’di Inzaghi. Decide uno straordinario Rafa Leao, autore di due gol. Nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata ilha vinto 3 a 2 contro l’in uno dei derby dio più piacevoli ed effervescenti degli ultimi anni. Colpi di scena, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_Tru3Bonfa : @Inter Come sempre ci hanno beffato. Nonostante non abbiamo giocato per 60minuti, la differenza la fanno ancora i p… - internewsit : Skriniar resta all'Inter e PSG beffato. C'è di più: imbarazzo col... Giappone! - - AvvCalifano : @GiovanniPianta Io invece sono tornato in città. Troppa la vergogna di essere beffato dall’Inter per #Acerbi ???? -