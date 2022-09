Il lancio di Artemis 1, questa sera (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il rinvio di lunedì, la NASA proverà nuovamente a lanciare il suo enorme razzo per spingere il veicolo spaziale Orion verso la Luna Leggi su ilpost (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo il rinvio di lunedì, la NASA proverà nuovamente a lanciare il suo enorme razzo per spingere il veicolo spaziale Orion verso la Luna

andreabettini : Meteo moderatamente favorevole per il lancio alle 20.17 italiane della missione #Artemis 1 verso la Luna. Diretta s… - riccardo_fra : Due anni fa ho avuto l’onore di firmare per il mio Paese la nostra partecipazione al programma #Artemis, la mission… - Link4Universe : LANCIO RIMANDATO a data non ancora precisata, per Artemis 1. Un problema con il motore 3 ha convinto i tecnici a ri… - Martinastramy : RT @ilpost: Il lancio di Artemis 1, questa sera - vaccarellaelia : RT @ilpost: Il lancio di Artemis 1, questa sera -