'Grazie papà, grazie mamma. Non credo tornerò, ma...' (Di sabato 3 settembre 2022) Le lacrime a dipingerle il viso, mai così emozionato nemmeno dopo le vittorie più grandi. La voce che piano piano esce e poi trova sicurezza, per il discorso più complicato della sua vita. Serena ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Le lacrime a dipingerle il viso, mai così emozionato nemmeno dopo le vittorie più grandi. La voce che piano piano esce e poi trova sicurezza, per il discorso più complicato della sua vita. Serena ...

SERENA WILLIAMS "Grazie papà, so che mi stai guardando. Grazie, mamma. Mio Dio, grazie a tutti quelli che sono stati con me durante questo viaggio incredibile, durato anni, decenni. Mio Dio, decenni. ... Us Open, Serena Williams ko nell'ultima partita della carriera