Forum Ambrosetti, Mattarella: l'attuazione puntuale del Pnrr è fondamentale (Di sabato 3 settembre 2022) Via alla seconda giornata del Forum Ambrosetti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio, dice che sull'energia «è necessaria e urgente una risposta Ue», e che «occorre attuare puntualmente il Pnrr». Innovazione e competitività, libero commercio globale e assetto europeo del futuro sono alcuni dei temi al centro delle sessioni di dibattito. In arrivo il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Atteso l'intervento del ministro dell'Economia, Daniele Franco, sulle prospettive dell'economia italiana.

