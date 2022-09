Ecco il cast di Ballando con le Stelle 2022 (Di sabato 3 settembre 2022) Zanicchi, Barale, Garko Milly Carlucci ha fatto 13! La conduttrice ha scelto i concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda nel sabato sera di Rai 1 dall’8 ottobre. Il cast è definito: Ecco chi ci sarà. Partiamo dalle donne: scenderà in pista Iva Zanicchi, primo concorrente ufficializzato (dalla diretta interessata), e dopo anni di avvicinamenti anche Paola Barale sarà della partita. Già detto di Luisella Costamagna, “silurata” da Agorà e non ricollocata altrove (fino alla chiamata di Milly), il cast femminile si completa con la conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, l’attrice e figlia di Lino Banfi, Rosanna Banfi, e il volto fin troppo spesso in tv di Radio 2, Ema Stokholma. Tra gli uomini, ci sarà Gabriel Garko, nome che circola da ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 settembre 2022) Zanicchi, Barale, Garko Milly Carlucci ha fatto 13! La conduttrice ha scelto i concorrenti che parteciperanno alla prossima edizione dicon le, in onda nel sabato sera di Rai 1 dall’8 ottobre. Ilè definito:chi ci sarà. Partiamo dalle donne: scenderà in pista Iva Zanicchi, primo concorrente ufficializzato (dalla diretta interessata), e dopo anni di avvicinamenti anche Paola Barale sarà della partita. Già detto di Luisella Costamagna, “silurata” da Agorà e non ricollocata altrove (fino alla chiamata di Milly), ilfemminile si completa con la conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, l’attrice e figlia di Lino Banfi, Rosanna Banfi, e il volto fin troppo spesso in tv di Radio 2, Ema Stokholma. Tra gli uomini, ci sarà Gabriel Garko, nome che circola da ...

WeCinema : 'Argentina 1985', in concorso alla Mostra, è diretto da Santiago Mitre che ha affermato come questo film sia necess… - IlContiAndrea : Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appun… - emaparr : RT @WeCinema: 'Argentina 1985', in concorso alla Mostra, è diretto da Santiago Mitre che ha affermato come questo film sia necessario per l… - davidefent : RT @WeCinema: 'Argentina 1985', in concorso alla Mostra, è diretto da Santiago Mitre che ha affermato come questo film sia necessario per l… - FiorellaBono1 : RT @WeCinema: 'Argentina 1985', in concorso alla Mostra, è diretto da Santiago Mitre che ha affermato come questo film sia necessario per l… -