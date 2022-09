Derby di Milano, Dida: «Sfida già determinante» (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole dell’ex Milan, Dida, in vista del Derby di Milano: «Non tutte le partite sono uguali: il Derby è differente» Nelson Dida ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul Derby di Milano di questo pomeriggio. Di seguito le sue parole. «Il Derby sarà già determinante per indirizzare la stagione? Sì, perché è troppo importante, coinvolge non solo una intera città ma tutto il paese. Spesso si dice che tutte le partite sono uguali ma non è così: il Derby è differente. Lo è per l’atmosfera in città nei giorni precedenti, per quella in spogliatoio, per quello che rappresenta per Milano e per noi che indossiamo o abbiamo indossato la maglia rossonera. Non parlo di tensione o ansia, ma di adrenalina, di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole dell’ex Milan,, in vista deldi: «Non tutte le partite sono uguali: ilè differente» Nelsonha parlato alla Gazzetta dello Sport suldidi questo pomeriggio. Di seguito le sue parole. «Ilsarà giàper indirizzare la stagione? Sì, perché è troppo importante, coinvolge non solo una intera città ma tutto il paese. Spesso si dice che tutte le partite sono uguali ma non è così: ilè differente. Lo è per l’atmosfera in città nei giorni precedenti, per quella in spogliatoio, per quello che rappresenta pere per noi che indossiamo o abbiamo indossato la maglia rossonera. Non parlo di tensione o ansia, ma di adrenalina, di ...

AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - Inter : Derby di Milano ?? L'allenamento dei nerazzurri ????? - FcInterNewsit : ?? Non è una partita, è LA partita. Abbiamo tante cose da riscattare, dimostriamo che MILANO è solo NERAZZURRA. Ecco… - stanzaselvaggia : Oggi a Milano c’è il derby. Guardate L’impeccabile SEVIZIO pubblico offerto dai taxi. Immaginate se si comportasser… - dxanielehasr : in nessun modo il derby di Milano finirà in pareggio?? -