Calendario US Open 2022 oggi: orari 3 settembre, programma, tv, streaming, italiani in campo (Di sabato 3 settembre 2022) Si riparte: gli US Open entrano nella loro sesta giornata, che contrassegna anche la conclusione dei terzi turni a livello generale. Due gli italiani impegnati nel tabellone maschile, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi in orari poco “tricolori”: l’uno nella seconda serata italiana, l’altro nella notte. Il toscano avrà una sfida non impossibile, ma certamente complicata, con il bielorusso Ilya Ivashka, che in questo momento si trova in un’ottima forma. Diversamente, all’altoatesino tocca l’americano Brandon Nakashima, che è nato appena due settimane prima di lui. Ritornano in campo anche Carlos Alcaraz e Rafael Nadal in campo maschile, Iga Swiatek in campo feminile, e sarà proprio lei a “introdurre” la sessione serale del Louis Armstrong Stadium. US Open ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Si riparte: gli USentrano nella loro sesta giornata, che contrassegna anche la conclusione dei terzi turni a livello generale. Due gliimpegnati nel tabellone maschile, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi inpoco “tricolori”: l’uno nella seconda serata italiana, l’altro nella notte. Il toscano avrà una sfida non impossibile, ma certamente complicata, con il bielorusso Ilya Ivashka, che in questo momento si trova in un’ottima forma. Diversamente, all’altoatesino tocca l’americano Brandon Nakashima, che è nato appena due settimane prima di lui. Ritornano inanche Carlos Alcaraz e Rafael Nadal inmaschile, Iga Swiatek infeminile, e sarà proprio lei a “introdurre” la sessione serale del Louis Armstrong Stadium. US...

