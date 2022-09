Calciomercato Salernitana, la rivelazione spiazza: annuncio in conferenza (Di sabato 3 settembre 2022) Il direttore sportivo della Salernitana De Sanctis, oggi, ha rivelato un aneddoto di mercato riguardante un nuovo acquisto. La rivoluzione effettuata in estate, fin qui, ha prodotto subito i risultati sperati. La Salernitana, infatti, è partita bene in campionato totalizzando 5 punti frutto di due pareggi, una vittoria ai danni della Sampdoria ed una sconfitta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 settembre 2022) Il direttore sportivo dellaDe Sanctis, oggi, ha rivelato un aneddoto di mercato riguardante un nuovo acquisto. La rivoluzione effettuata in estate, fin qui, ha prodotto subito i risultati sperati. La, infatti, è partita bene in campionato totalizzando 5 punti frutto di due pareggi, una vittoria ai danni della Sampdoria ed una sconfitta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, corsa a tre per l'attacco: #Piatek, #Dovbyk e #Nicholson gli obiettivi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, c'è apertura al trasferimento da #Batshuayi ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Cifre e dettagli dell'affare #Piatek-@OfficialUSS1919 ?? - serieAnews_com : #Salernitana, De Sanctis rivela: 'Per Prendere #Dia ho dovuto fare l'abbonamento in un albergo di Valencia'??#SerieA - ilpodsport : #Calciomercato Salernitana, De Sanctis: 'Dia può farci fare il salto di qualità' #ilpodsport -