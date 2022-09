Calcio: Ex Real Marcelo firma con Olympiacos (Di sabato 3 settembre 2022) Contratto annuale con opzione per una seconda stagione per il brasiliano ATENE (GRECIA) - La pensione può attendere. A 82 giorni dall'addio al Real Madrid, Marcelo trova una nuova squadra: il 34enne ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Contratto annuale con opzione per una seconda stagione per il brasiliano ATENE (GRECIA) - La pensione può attendere. A 82 giorni dall'addio alMadrid,trova una nuova squadra: il 34enne ...

