Aste BTP BOT settembre 2022 | si torna al pieno | 5 occasioni per investire i risparmi

Leggi su risparmioggi

(Di sabato 3 settembre 2022) Molti investitori potrebbero non avere digerito la decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di tagliare in modo drastico ledi BTP e BOT programmate per agosto. Ebbene chi è rimasto deluso avrà ala sua buona occasione per rifarsi: non ci sono infatti ragioni per pensare che anche nel nuovo mese ci possono essere degli annullamenti nelledi titoli di stato. Tutto dovrebbe essere riconfermato con il programma che tornerebbe quello solito mensile con 5 appuntamenti così divisi: tredi BTP (includiamo in questa categoria anche il collocamento del BTP Short Term) e duedi BOT. 5 collocamenti di titoli di stato (BOT/BTP) significherà 5 altrettanteda non perdere peri propri. ...