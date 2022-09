(Di sabato 3 settembre 2022) Lo tempestavano di messaggi in unasegreta. Insulti edi ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada per regolare i conti. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla...

Alessandro morto precipitato dalla finestra a 13 anni, le minacce dei bulli sulla chat: «Ti devi ammazzare»

Sono in via di identificazione i componenti di una vera e propria gang che aveva preso di mira, il 13enne di Gragnanogiovedì mattina dopo un volo di quasi 15 metri . Dai primi ......dopo 15 giorni di agonia Gragnano, le minacce adLa storia di bullismo che arriva da Gragnano (Napoli) è nata fuori dall'ambito scolastico. I carabinieri, coordinati dalla Procura ...Tredicenne muore dopo caduta: in chat insulti e minacce. Ora i carabinieri analizzano i messaggi sul cellulare del ragazzo ...Lo tempestavano di messaggi in una chat segreta. Insulti e minacce di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada per regolare i conti. E, soprattutto, inviti ben precisi a ...