VIDEO F1, GP Olanda 2022: highlights e sintesi prove libere. Le Ferrari davanti a tutti (Di venerdì 2 settembre 2022) Charles Leclerc ha conquistato il giro più veloce al temine delle prove libere del Gran Premio d’Olanda, 15ma prova del Mondiale F1 2022. Il monegasco di Ferrari ha preceduto al termine della giornata il teammate Carlos Sainz, abile a primeggiare sul britannico Lewis Hamilton (Mercedes). L’inglese Lando Norris (McLaren), il canadese Nicholas Latifi (Aston Martin) e lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) inseguono nell’ordine dopo un venerdì che non ha visto brillare il padrone di casa Max Verstappen, #1 di Red Bull che ha lamentato nella FP1 un problema con il cambio. Il campione del mondo in carica ha dovuto fermarsi all’uscita della terza piega del noto impianto di Zandvoort interrompendo il turno. Da segnalare, invece, una bandiera rossa scattata nei minuti conclusivi della FP2 dopo un errore da ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Charles Leclerc ha conquistato il giro più veloce al temine delledel Gran Premio d’, 15ma prova del Mondiale F1. Il monegasco diha preceduto al termine della giornata il teammate Carlos Sainz, abile a primeggiare sul britannico Lewis Hamilton (Mercedes). L’inglese Lando Norris (McLaren), il canadese Nicholas Latifi (Aston Martin) e lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) inseguono nell’ordine dopo un venerdì che non ha visto brillare il padrone di casa Max Verstappen, #1 di Red Bull che ha lamentato nella FP1 un problema con il cambio. Il campione del mondo in carica ha dovuto fermarsi all’uscita della terza piega del noto impianto di Zandvoort interrompendo il turno. Da segnalare, invece, una bandiera rossa scattata nei minuti conclusivi della FP2 dopo un errore da ...

