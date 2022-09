vivereitalia : Vacanze e controesodo, sabato 3 settembre traffico da bollino rosso - isNews_it : Vacanze, ultimo controesodo: Statale 16 da bollino rosso nel weekend - novasocialnews : Vacanze e controesodo, sabato 3 settembre traffico da bollino rosso - telodogratis : Vacanze e controesodo, sabato 3 settembre traffico da bollino rosso - VivereCastello : Vacanze e controesodo, sabato 3 settembre traffico da bollino rosso -

Traffico intenso già da oggi, spostamenti in aumento a partire dalla mattinata Al via gli ultimi rientri dalle vacanza. A partire dal pomeriggio di oggi si prevede traffico intenso sulle strade e ...Prosegue il rientro dalle: le previsioni di traffico intenso con possibile criticità sono per sabato 3 mattina e ...da un traffico intenso con possibili criticità dovuto al. Lunedì 5 ...Italia. Dal pomeriggio di venerdì 2 settembre si prevede traffico intenso sulle strade e autostrade della rete Anas. In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, s ...Dal pomeriggio si prevede traffico intenso sulle principali arterie stradali. Bollino rosso su A2, statale 106 e tirrenica ...