US Open, il prossimo avversario di Jannik Sinner. Un americano da temere: precedenti e statistiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Sarà Brandon Nakashima l'avversario di Jannik Sinner nel terzo turno dello US Open 2022. L'americano ha sconfitto in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov, riuscendo per la prima volta a vincere due partite consecutive nello Slam di casa. Nakashima infatti non si era mai spinto oltre il secondo turno a New York, confermando di vivere quest'anno la miglior stagione della carriera. Nel 2022, infatti, Nakashima ha ottenuto i migliori risultati negli Slam, arrivando prima al terzo turno al Roland Garros e successivamente negli ottavi di finale a Wimbledon, dove è stato battuto al quinto set da Nick Kyrgios. E' di luglio il suo best ranking (numero 49), mentre attualmente il tennista di San Diego è scivolato al numero 69 della classifica mondiale. In carriera Nakashima non ha mai vinto un titolo ATP

