US Open 2022, Lorenzo Musetti affronta Ivashka al 3° turno. C'è un precedente sulla terra rossa (Di venerdì 2 settembre 2022) Grazie alla convincente vittoria sul neerlandese Gijs Brouwer, Lorenzo Musetti ha raggiunto per la prima volta il terzo turno agli US Open. Un Musetti concreto oltre che spettacolare come al solito quello visto sinora sul cemento di Flushing Meadows. Guardando il tabellone alla vigilia del secondo turno, sembrava inevitabile che a questo punto l'azzurro incontrasse sulla sua strada la testa di serie numero 8, il polacco Hubert Hurkacz. Nella notte però, con un altro risultato a sorpresa di questa prima settimana di gioco, Hurkacz ha perso piuttosto nettamente contro il bielorusso Ilya Ivashka. Quella che si prospetta è dunque una sfida insidiosa ma di certo più alla portata del nativo di Carrara, che quanto meno può guardare a questo match con maggiore ...

