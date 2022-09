Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 07:10 (Di venerdì 2 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Venerdì 2 settembre Buongiorno da Francesco Vitale entra nel vivo la campagna elettorale ieri letto e la festa dell’Unità a parte la rimonta dice attacca Fratelli d’Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura dei feti senza consenso sempre a Milano oggi al via la campagna del terzo Polo con Kan de Renzi mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna Renzi a Firenze PD nervoso rischiano di perdere i collegi i partiti cercano il voto dei giovani su Tik Tok senza trascurare la vetrina del forum che sia per oggi a Cernobbio dove è previsto alcun intervento del presidente ucraino zielinski termosifoni giù di 2° accesi due ore in meno da ottobre livello del riscaldamento più basso al Sud è più alto al nord sono alcune delle misure del piano di risparmio energia presentato in consiglio dei ministri dal ministro Cingolani l’Unione Europea ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)dailynews radiogiornale Venerdì 2 settembre Buongiorno da Francesco Vitale entra nel vivo la campagna elettorale ieri letto e la festa dell’Unità a parte la rimonta dice attacca Fratelli d’Italia per la proposta antiabortista sulla sepoltura dei feti senza consenso sempre a Milano oggi al via la campagna del terzo Polo con Kan de Renzi mentre Giorgia Meloni apre la sua in Sardegna Renzi a Firenze PD nervoso rischiano di perdere i collegi i partiti cercano il voto dei giovani su Tik Tok senza trascurare la vetrina del forum che sia per oggi a Cernobbio dove è previsto alcun intervento del presidente ucraino zielinski termosifoni giù di 2° accesi due ore in meno da ottobre livello del riscaldamento più basso al Sud è più alto al nord sono alcune delle misure del piano di risparmio energia presentato in consiglio dei ministri dal ministro Cingolani l’Unione Europea ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? Il presidente russo #VladimirPutin ha dato l’ordine alle sue forze armate di occupare l’intera regione di Donetsk… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - VesuvioLive : Balneazione sconsigliata. Il Comune di Napoli avverte i cittadini: attivata la scolmatrice - junews24com : Arthur già entusiasta del Liverpool: «Sono orgoglioso e pronto» - FOTO - -