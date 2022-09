Triple H: “Per The Rock, il momento di tornare è ora” (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella, oramai famosa, intervista di Triple H allo show di Ariel Helwani, si è discusso di un possibile ritorno di The Rock. Sin da quando Roman Reigns ha assunto la personalità del “Tribal Chief”, le voci che volevano una resa dei conti tra cugini si sono fatte sempre più insistenti. E il contesto non può che essere quello del palcoscenico più grande e più importante di tutti, Wrestlemania. The Rock vs Roman Reigns si farà mai? Triple H ha dichiarato che questa è sempre stata l’intenzione anche della dirigenza, tuttavia: “The Rock è una star del cinema ed un personaggio che sui social ha tanta influenza. Spesso, dover far coincidere tutti questi impegni non è semplice. E se poi sorge un imprevisto, allora tanti accordi fatti saltano”. Hunter dicendo così ha lasciato intendere che il “Dream ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella, oramai famosa, intervista diH allo show di Ariel Helwani, si è discusso di un possibile ritorno di The. Sin da quando Roman Reigns ha assunto la personalità del “Tribal Chief”, le voci che volevano una resa dei conti tra cugini si sono fatte sempre più insistenti. E il contesto non può che essere quello del palcoscenico più grande e più importante di tutti, Wrestlemania. Thevs Roman Reigns si farà mai?H ha dichiarato che questa è sempre stata l’intenzione anche della dirigenza, tuttavia: “Theè una star del cinema ed un personaggio che sui social ha tanta influenza. Spesso, dover far coincidere tutti questi impegni non è semplice. E se poi sorge un imprevisto, allora tanti accordi fatti saltano”. Hunter dicendo così ha lasciato intendere che il “Dream ...

