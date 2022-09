Tony Khan: “Sto lavorando per una programmazione settimanale della ROH” (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scorso marzo Tony Khan ha portato nuova linfa nel mondo del wrestling procedendo all’acquisizione della ROH, compagnia in grande difficoltà economica e l’ha poi “accorpata” alla AEW, permettendo ai campioni della storica compagnia indipendente di apparire e difendere le proprie cinture nei propri spettacoli. Khan ha anche messo in piedi due PPV per la sua nuova federazione, ma a quanto pare, è pronto a regalare alla ROH una programmazione settimanale. Nuovi progetti Tony Khan è uno dei più discussi personaggi nel mondo del wrestling al giorno d’oggi, ma è sempre pronto a mettersi in gioco per regalare ai fan nuove prospettive. Riguardo alla ROH ha dichiarato:“Penso sarebbe molto difficile per un campione AEW e un ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scorso marzoha portato nuova linfa nel mondo del wrestling procedendo all’acquisizioneROH, compagnia in grande difficoltà economica e l’ha poi “accorpata” alla AEW, permettendo ai campionistorica compagnia indipendente di apparire e difendere le proprie cinture nei propri spettacoli.ha anche messo in piedi due PPV per la sua nuova federazione, ma a quanto pare, è pronto a regalare alla ROH una. Nuovi progettiè uno dei più discussi personaggi nel mondo del wrestling al giorno d’oggi, ma è sempre pronto a mettersi in gioco per regalare ai fan nuove prospettive. Riguardo alla ROH ha dichiarato:“Penso sarebbe molto difficile per un campione AEW e un ...

