Tiscali acquista il 40% di Connecting Project (Di venerdì 2 settembre 2022) Il contratto prevede anche un'opzione, esercitabile da Tiscali Italia fino all'assemblea che approverà il bilancio di Connecting Project relativo all'esercizio 2025, per l'acquisto di una ulteriore ... Leggi su soldionline (Di venerdì 2 settembre 2022) Il contratto prevede anche un'opzione, esercitabile daItalia fino all'assemblea che approverà il bilancio direlativo all'esercizio 2025, per l'acquisto di una ulteriore ...

VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Tiscali annuncia un importante investimento in Connecting Project, società italiana specializzata nel… - zazoomblog : Tiscali investe in Connecting Project: acquista il 40% per 17 milioni - #Tiscali #investe #Connecting - zazoomblog : Tiscali investe in Connecting Project: acquista il 40% per 17 milioni - #Tiscali #investe #Connecting -