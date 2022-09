Sonia Bruganelli: «Io e Bonolis? In case separate. Ho iniziato da fotomodella e volevo essere Sally Spectra» (Di venerdì 2 settembre 2022) L’imprenditrice, di nuovo opinionista al Grande Fratello Vip: «Con Orietta Berti andrà bene. Ma la prima volta alla “Fattoria” fu un disastro: ero conosciuta solo come la moglie di». Sul figlio Davide calciatore: «Quando è partito per il ritiro a Trieste ho pianto. Gli ho messo nella borsa un barattolo di Nutella» Leggi su corriere (Di venerdì 2 settembre 2022) L’imprenditrice, di nuovo opinionista al Grande Fratello Vip: «Con Orietta Berti andrà bene. Ma la prima volta alla “Fattoria” fu un disastro: ero conosciuta solo come la moglie di». Sul figlio Davide calciatore: «Quando è partito per il ritiro a Trieste ho pianto. Gli ho messo nella borsa un barattolo di Nutella»

