Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con gli ottavi agli US Open? Montepremi e cifre per la vittoria su Murray (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Berrettini si è qualificato agli ottavi di finale degli US Open 2022. Il tennista italiano ha sconfitto il britannico Andy Murray in quattro set: dopo aver dominato i primi due parziali, il romano ha ceduto la terza frazione al tie-break, salvo poi chiudere brillantemente i giochi nel set successivo. Il numero 14 al mondo ha regolato il numero 51 del ranking ATP, si è così garantito la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento di New York e tra un paio di giorni incrocerà lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, un rivale assolutamente alla portata e che può battere per raggiungere i quarti di finale. Matteo Berrettini vuole arrivare fino in fondo all’ultimo Slam della stagione e prosegue nel suo tentativo di rientrare nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)si è qualificatodi finale degli US2022. Il tennista italiano ha sconfitto il britannico Andyin quattro set: dopo aver dominato i primi due parziali, il romano ha ceduto la terza frazione al tie-break, salvo poi chiudere brillantemente i giochi nel set successivo. Il numero 14 al mondo ha regolato il numero 51 del ranking ATP, si è così garantito la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento di New York e tra un paio di giorni incrocerà lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, un rivale assolutamente alla portata e che può battere per raggiungere i quarti di finale.vuole arrivare fino in fondo all’ultimo Slam della stagione e prosegue nel suo tentativo di rientrare nella ...

