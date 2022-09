Pepe Pd | “Mastella fa ‘ammuina’ ma ai sanniti chiede un piacere personale | non un voto politico”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Dalla conferenza stampa di NdC emerge con chiarezza un solo dato:non ha argomenti e allora “fa ammuina”. E nel farlo, come sua abitudine, manca di rispetto agli elettori prima ancora che ai suoi avversari. E’ nel collegio uninominale, infatti, che la senatrice Sandra Lonardo è candidata. E in campo, con lei, non ci sono né invasori né lanzichenecchi ma solo. La differenza sta nelle storie e nei percorsi personali e nelle proposte e nei valori di riferimento”. Così Antonella, candidata alla Camera per la coalizione Democratici e Progressisti nel collegio uninominale di Benevento. “Invece di raccontare frottole e alzare polveroni, -prosegue –si dedichi a fare il sindaco, magari fornendo qualche risposta alle gravi criticità sulla gestione delle ...

