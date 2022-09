Olympiacos, che colpo: UFFICIALE Marcelo (Di venerdì 2 settembre 2022) L'ex Real Madrid Marcelo, ha trovato la sua nuova squadra. UFFICIALE il trasferimento del brasiliano all'Olympiacos. Il classe 1988... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) L'ex Real Madrid, ha trovato la sua nuova squadra.il trasferimento del brasiliano all'. Il classe 1988...

sportli26181512 : Olympiacos, che colpo: UFFICIALE Marcelo: L'ex Real Madrid Marcelo, ha trovato la sua nuova squadra. Ufficiale il t… - TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #Roma Ufficiale l'arrivo in giallorosso del centrocampista Mady #Camara. Approda in prestito con… - sportli26181512 : La Roma annuncia Camara: indosserà la maglia numero 20: La Roma ha confermato l'ingaggio di Mady Camara: il centroc… - Alex1983rm : @sandocan82 @Marty_Loca80 @Ema_Zotti @tempoweb @Teleradiostereo Uno che ha fatto la sua carriera tra serie b france… - recoba1974 : RT @tvdellosport: ???? ROMA, ECCO CAMARA È arrivato da qualche minuto all’aeroporto di Fiumicino Mady Camara, centrocampista ormai ex Olympi… -