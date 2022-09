Moto2 | Alonso Lopez il migliore della FP2 a Misano | Celestino Vietti svetta nella classifica combinata

dianatamantini : MOTO2 - Celestino Vietti sempre al comando in classifica combinata, con caduta nelle FP2. Alonso Lopez svetta nel p… - corsedimoto : MOTO2 - Celestino Vietti sempre al comando in classifica combinata, con caduta nelle FP2. Alonso Lopez svetta nel p… -

Corse di Moto

Presente sulla griglia di partenza anche Fernando, ospite dell'Aprilia. 13.45 - Naso all'... così come lo è stato per le gare di Moto3 e. •Saranno 25 i piloti al via del Gran Premio d'......con Ai Ogura in. Il pilota del Team Asia, partito dalla pole position, ha condotto una gara tranquilla in larga parte. Due i sussulti: uno all'inizio, con la risposta al sorpasso di... Moto2 Misano: Prove 2 ad Alonso Lopez, cadono Vietti e Pasini Moto2 Gp Misano Prove Libere 2 - E' di Alonso Lopez il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto2, gara in programma dome ...Celestino Vietti no ha dicho su última palabra en la lucha por el título mundial de Moto2. El piloto italiano ha sido el más rápido del día en ...