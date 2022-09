Meteo Roma del 02-09-2022 ore 19:15 (Di venerdì 2 settembre 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino piogge sparse sulle regioni con variabilità assoluta altrove al pomeriggio pioggia e temporali su Alpi Appennino con sconfinamenti verso le pianure al Nord Ovest sulla Romagna più asciutto altrove serata e nottata residue piogge al Nord Est sulla Liguria asciutto altrove al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi piogge sparse sulla Toscana al pomeriggio precipitazioni in estensione anche a un Marche settori settentrionali di lazio-abruzzo tempo stabile in serata con Cieli poco nuvolosi pioggia e temporali nella notte in arrivo sulle regioni tirreniche al sud Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio sono attesi variazioni di rilievo congeli per lo più soleggiati in serata ancora tempo stabile con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino piogge sparse sulle regioni con variabilità assoluta altrove al pomeriggio pioggia e temporali su Alpi Appennino con sconfinamenti verso le pianure al Nord Ovest sullagna più asciutto altrove serata e nottata residue piogge al Nord Est sulla Liguria asciutto altrove al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi piogge sparse sulla Toscana al pomeriggio precipitazioni in estensione anche a un Marche settori settentrionali di lazio-abruzzo tempo stabile in serata con Cieli poco nuvolosi pioggia e temporali nella notte in arrivo sulle regioni tirreniche al sud Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio sono attesi variazioni di rilievo congeli per lo più soleggiati in serata ancora tempo stabile con ...

