Manuel Bortuzzo in piena polemica | c’entra LUI | dichiarazioni scomode

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il gossip non smette di ruotare intorno a, la vicenda del passato non ha ancora chiuso il cerchio. Un anno è passato e il GF vip si ripresenta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

infoitcultura : Manuel Bortuzzo, rivelazione a sorpresa di papà Franco - infoitcultura : Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo, il nuovo amore del nuotatore dopo il GFVip - infoitcultura : Manuel Bortuzzo ne ha combinata un'altra. Lulù distrutta dopo l'ufficialità - infoitcultura : Manuel Bortuzzo ha sempre finto? Bufera sull'ex del GF Vip - Latvcisidiverte : Manuel Bortuzzo ora è felice così dice il papà. Il resto nel video. Cerca il video intero sui social. Stesso accoun… -

Se una ragazza si mostra con le codine è una semplice acconciatura, ma se a farlo è la nuova fidanzata didiventa subito un messaggio provocatorio per la sua famosissima ex, Lulù Selassiè. La giovane principessa etiope nella casa del Grande Fratello Vip si è distinta non soltanto per i ...Il papà di, Franco , fa ancora parlare di sè: infatti questa volta l'uomo ha avuto da ridire delle false interviste che gli sono state addossate e sul suo profilo Instagram ha avuto uno sfogo: ' ...Manuel Bortuzzo: addio alla tv Tornato a parlare del percorso del nuotatore, però, l’uomo ha anche rivelato di essere “pentito” per la partecipazione del figlio al GF Vip…. Manuel… Leggi ...Il nuovo amore di Manuel Bortuzzo. La nuova fiamma del nuotatore è la tiktoker Angelica Benevieri Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono stati una coppia affiatatissima durante l’ultima edizione del rea ...